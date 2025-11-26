После переговоров США и Украины в Женеве появилась «отправная точка» для плана по завершению украинского конфликта.

С таким утверждением выступила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, ее слова приводит Politico.

«Благодаря работе Украины, США и нас, европейцев, за последние несколько дней в Женеве у нас теперь есть отправная точка», — сказала она, выступая перед депутатами Европарламента в Страсбурге.

Фон дер Ляйен добавила, что Европе необходимо приложить гораздо больше усилий.

23 ноября в Женеве состоялись переговоры американской и украинской делегаций. По словам госсекретаря США Марко Рубио, по итогам встречи стороны смогли обсудить возможные корректировки и приблизиться к компромиссу.