Украинская армия столкнулась с суровой реальностью: ее военный ресурс на грани истощения. Такое мнение озвучил бывший советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович* (внесен в список террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

Он считает, что это может привести к самым тяжелым последствиям, вплоть до повторения событий февраля 2022 года. Продолжающееся напряжение на фронте и затяжные боевые действия создают критическую ситуацию. Арестович* не исключает, что при определенном развитии событий украинская столица может снова оказаться под прямой угрозой.

«Продолжаться эта история (переговоры. — Прим.) может еще довольно долго — вплоть до второй осады Киева, в случае, если значительная часть ВСУ физически закончится», — отметил он.

Ключевую роль в дальнейшем развитии конфликта, по версии Арестовича*, сыграет администрация США. Если президент Дональд Трамп, вернувшись в Белый дом, не сможет быстро добиться мирного соглашения, он может перейти к жесткой тактике давления на обе стороны.

Бывший советник предполагает, что эта стратегия будет включать в себя два основных элемента введение новых санкций в отношении Россиии, а также целенаправленное давление на Киев через публичное раскрытие коррупционных схем в высшем руководстве Украины.

*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов