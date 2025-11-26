В офисе Зеленского отреагировали на утечку разговоров Уиткоффа и Ушакова по Украине

Публикация изданием Bloomberg якобы стенограммы телефонных разговоров между спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и помощником президента России Владимира Путина Юрием Ушаковым повлияет на внутренние дискуссии в США. Такое заявление сделал советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, передает «РБК-Украина» в Telegram-канале.

«(...) [утечка] записей Уиткоффа будет влиять прежде всего на внутренние дискуссии в США», — подчеркнул он.

Подоляк заявил, что Украина обсуждает позицию администрации США по мирному плану на нескольких площадках.