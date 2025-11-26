Раскрыты подробности о предстоящей встрече Трампа и Зеленского

Встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского может пройти в частной резиденции американского лидера Мар-а-Лаго. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источник в Белом доме.

«Представитель администрации Трампа заявил, что по состоянию на вторник утром не было никаких договоренностей о визите Зеленского в США, но если встреча все же состоится в ближайшие дни, она может пройти в Мар-а-Лаго», — говорится в публикации.

Ранее стало известно о планирующейся встрече Зеленского и Трампа, на которой будут обсуждаться вопросы мирного плана, касающиеся территорий и вступления Украины в НАТО. Как утверждается, эти положения было решено «вынести за скобки» в ходе встречи американской и украинской делегаций в Женеве.