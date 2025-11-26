Стало известно, с кем Зеленский готов обсуждать вопрос территорий

Президент Украины Владимир Зеленский готов обсуждать территориальный вопрос только с российским и американским коллегой Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом заявил советник руководителя офиса украинского лидера Александр Бевз в беседе с итальянской газетой Repubblica.

По словам Бевза, участники переговоров в швейцарской Женеве отметили «группу крайне чувствительных пунктов, по которым они не были уполномочены принимать окончательные решения».

«Конечно, они были скорректированы, и были попытки найти решения, но наш президент ясно дал понять: обсуждать украинскую территорию может только он, и только с Путиным или Трампом. Любое обсуждение границы должно начинаться с нынешней линии соприкосновения с российскими военными, а не за ее пределами», — сказал советник офиса Зеленского.

Накануне глава Евросовета Антониу Кошта по итогам виртуальной встречи так называемой «коалиции желающих» сообщил, что Евросоюз продолжит давить на Россию и поддерживать Украину. Он поприветствовал оценки президента Владимира Зеленского и госсекретаря США Марко Рубио относительно мирного процесса.