В Турции указали на риск эскалации конфликта на Украине

Турецкий Совбез заявил о наличии событий, указывающих на риск эскалации конфликта вокруг Украины. Также в Анкаре подчеркнули важность дипломатического урегулирования ситуации, пишет РИА Новости.

«Была рассмотрена текущая ситуация в российско-украинском конфликте и подчеркнута необходимость поиска дипломатического решения в свете событий, указывающих на риск дальнейшей эскалации», — говорится в сообщении.

Также в СБ подчеркнули, что Турция будет продолжать прилагать усилия совместно с партнерами для установления прочного и справедливого мира.

Ранее в Анкаре сообщили, что Турция вполне может стать эффективной площадкой для нового раунда переговоров между Россией и Украиной.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что устойчивое разрешение конфликта на Украине возможно при создании основы для переговоров, которая устроит все стороны.