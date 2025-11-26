США и Белоруссия начали обсуждение освобождения более 100 заключенных

США и Белоруссия обсуждают освобождение Минском более 100 заключенных. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники в американской администрации.

«Официальные лица США хотят добиться освобождения более 100 заключенных в рамках единой сделки», — приводит агентство слова одного из американских собеседников.

Кроме того, нынешний этап отношений Вашингтона и Минска является частью «более широкой стратегии» по геополитическому сближению двух стран, пусть и незначительному. Небольшая «переориентация на Запад» Белоруссии стала бы для Вашингтона «стратегической победой», уточняют чиновники из США.

5 ноября президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в комментарии «Ленте.ру» указал на то, что президент Белоруссии Александр Лукашенко благодаря контактам с администрацией президента США Дональда Трампа получил возможность найти дополнительную опору во внешней политике. Тогда же доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Артем Барынкин рассказал, что белорусский лидер в контексте переговоров с США играет важную роль в урегулировании конфликта на Украине, обеспечивая дипломатический диалог.

В октябре Reuters со ссылкой на слова одного из европейских дипломатов, встречавшихся с послом Белоруссии в Ватикане Юрием Амбразевичем, писал, что в Брюсселе увидели в этой встрече «шаг в сторону улучшения отношений с Европейским союзом». По данным журналистов, Минск так демонстрирует стремление выйти из политической изоляции и показать готовность к содействию в урегулировании украинского конфликта.