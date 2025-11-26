Разбитое газовое месторождение на Украине показали в апокалиптическом видео

Associated Press опубликовало ролик о последствиях российского ракетного удара по газовому месторождению на Украине.

Назвать объект и его местоположение мы не можем из-за требований безопасности, пояснили в AP.

50-секундное видео показывает полностью уничтоженное оборудование добывающего предприятия. Обгоревшие и исковерканные взрывами емкости, изрешеченные поражающими элементами трубопроводы - такие следы оставляют ракеты с кассетными боевыми частями и нештатно сработавшие боеприпасы ПВО.

В кадре - мешанина ржавого железа вместо распределительных и перекачивающих контуров, километры разорванных магистралей, умолкнувшие навсегда насосы и клапаны. По кладбищу механизмов растерянно бродят люди в спецовках "Нафтогаза" - они явно не понимают, что им теперь делать.

В течение лета и осени 2025 года ВС РФ регулярно наносят удары по газодобывающей инфраструктуре Украины и уничтожили ее практически полностью.