Задержана родственница пресс-секретаря Белого дома

Родственница пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт была задержана миграционной полицией США. В отношении уроженки Бразилии Бруны Каролин Феррейры начата процедура депортации, пишет CNN со ссылкой на адвоката женщины и собственные источники.

Задержана Бруна Каролин Феррейра была еще 12 ноября недалеко от Бостона. При этом, по данным СМИ, Каролин Левитт и Феррейра не общались много лет.

Согласно информации от представителя министерства внутренней безопасности США, Феррейра просрочила туристическую визу и находилась в стране нелегально. Стало известно, что Феррейра должна была покинуть страну еще в июне 1999 года. По словам адвоката женщины, ранее она получала временную защиту от депортации, так как ее привезли в США еще ребенком.