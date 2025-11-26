«Печальное зрелище»: нарколог о конфузе с носом Зеленского

Психиатр-нарколог Василий Шуров предположил, что из носа Владимира Зеленского во время недавнего обращения могло выпасть наркотическое вещество. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Ранее в соцсетях распространился отрывок из видеообращения Зеленского. На записи видно, как из его носа выпадает белый шарик.

По мнению Шурова, неизвестный предмет или вещество «очень уж предметно вылетело из носа с космической скоростью». Он обратил внимание, что Зеленский не чихал и произошло это «на акте дыхания».