В случае если Вооруженные силы Украины (ВСУ) истощат личный состав, российские войска пойдут на новую осаду Киева. Начало битвы за украинскую столицу предсказал в социальных сетях бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович( (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Продолжаться эта история (мирные переговоры — прим. «Ленты.ру») может еще довольно долго — вплоть до второй осады Киева, в случае если значительная часть ВСУ физически закончится», — заявил Арестович.

Он выразил уверенность, что на нынешнем этапе конфликта возможна лишь приостановка боевых действий, но не его завершение.

Алексей Арестович назвал сроки возможного наступления армии России на Киев

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Киев должен пойти на мирную сделку с Москвой. Он указал, что Россия превосходит Украину по численности армии, а конфликт между государствами может продолжаться годами.