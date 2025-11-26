Украина и Запад начинают готовиться к "горькому миру"

Слова Владимира Зеленского о "сложном периоде" на Украине, как считает колумнист турецкой газеты Yeni Şafak Недрет Эрсанель, следует рассматривать как обращение за поддержкой к Европе. Он отметил, что Киев и Брюссель фактически начинают подготовку к "горькому миру".

Автор напомнил заявление Зеленского о том, что Украина переживает "самый сложный период в истории" и стоит, по его мнению, перед критическим выбором.

"Зеленский фактически обратился к Европе с просьбой о помощи, - написал автор турецкого издания. - Киев сейчас готовится к "горькому миру".

На Западе рассказали о стратегии Зеленского

Комментируя последние инициативы американского президента Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта, Эрсанель отметил, что если для Киева на самом деле существует путь к миру, то речь в «плане Трампа» идет "об одной из самых серьезных инициатив". По этой причине Европа и США оказались в состоянии внутреннего разногласия, считает колумнист.