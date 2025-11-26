Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в соцсети X высказалась о новых переговорах по Украине и участии в них «коалиции желающих». Интернет-пользователи в комментариях обвинили Евросоюз в разжигании конфликта и попытке нажиться на нем.

Фон дер Ляйен сообщила, что партнеры «коалиции желающих» (члены ЕС и другие западные страны) встретились 26 ноября, чтобы обсудить текущие переговоры по Украине. Она заявила, что «в последние дни и часы наблюдается уверенный и обнадеживающий прогресс». Также глава ЕК приветствовала присутствие госсекретаря США Марко Рубио на встрече.

«Нам необходимо прочное трансатлантическое сотрудничество. Потому что оно приносит результаты. Возьмем, к примеру, серьезное воздействие наших скоординированных и последовательных волн санкций против российской экономики», - сказала фон дер Ляйен.

Она назвала давление «единственным языком, на который реагирует Россия». Глава ЕК пообещала продолжать усиливать давление «до тех пор, пока не появится реальная готовность двигаться по верному пути к миру».

«Безопасность Украины - это безопасность Европы. Интересы Украины - это наши интересы. Они неразделимы», - подчеркнула фон дер Ляйен.

Она пообещала, что ЕС будет твердо поддерживать Украину на предстоящих переговорах. Центральным вопросом глава ЕК навала вопрос финансирования Украины, включая использование замороженных российских активов.

«Кто-то за это когда-то голосовал? Верховный император Европы?», - так пользователь @man_fredX ответил на слова о «неразделимых» интересах ЕС и Украины.

«Санкции настолько «успешны», что ЕС приходится разрабатывать уже 20-й пакет», - написал @RUDOLDJ15.

«Вам необходимо прочное трансатлантическое сотрудничество, потому что без него вы бессильны», - добавил @prøcrastin8ør.

«Чтобы сэкономить время читателей, вот краткое изложение ее слов: «Мы хотим, чтобы украинские военные продолжали воевать с Россией в интересах Европы, а мы в то же время продолжим зарабатывать на этом деньги», - написал @21stf21.