Стало известно о загадочной смерти в тюрьме экс-премьера Пакистана

В среду, 26 ноября, ряд афганских СМИ распространил неподтвержденную информацию о гибели бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана в тюрьме. Издание Afghanistan Times со ссылкой на «достоверный источник» сообщило, что политик был «загадочно убит», а его тело тайно вывезено из тюрьмы.

Другое афганское СМИ, ссылаясь на анонимный источник в пакистанской армии, утверждает, что смерть Имрана Хана наступила 17 дней назад. На фоне этих сообщений сотни сторонников политика и членов его партии собрались у тюрьмы Адиала, требуя официальных разъяснений о судьбе лидера.

Официальные власти Пакистана пока никак не прокомментировали эти заявления. В социальных сетях появляются сообщения о том, что правительство опровергает слухи о смерти экс-премьера. При этом накануне, 25 ноября, начальник тюрьмы в официальном письме в Высокий суд Исламабада подтвердил, что Имран Хан содержится под строгим наблюдением.

Среди протестующих у тюрьмы находится сестра Имрана Хана. Для обеспечения безопасности и контроля над ситуацией правительство направило к месту событий сотни военнослужащих. Напомним, что в январе 2024 года Имран Хан и его жена были приговорены к 14 годам тюрьмы по обвинению в коррупции, а накануне этого он получил еще 10 лет за разглашение государственной тайны. Ранее, в ноябре 2023 года, акции его сторонников уже приводили к столкновениям с силами безопасности и человеческим жертвам.