Мелания Трамп с голыми ногами появилась у Белого дома в канун Дня благодарения

Дональд и Мелания Трамп появились на публике. По традиции американский лидер помиловал двух индеек в преддверии Дня благодарения в Розовом саду Белого дома.

Для выхода в свет президент США выбрал синий костюм, а сверху накинул черное пальто длиной ниже колен. Образ завершали красный галстук и начищенные до блеска ботинки.

А вот его супруга Мелания щеголяла с голыми ногами. Первая леди Америки появилась на публике в туфельках на шпильках и коричневой юбке-карандаш, едва прикрывающей колени. Зато сверху Мелания накинула куртку бомбер, а волосы традиционно распустила.

В Сети неоднозначно отнеслись к выходу в свет Мелании. По мнению многих комментаторов, безупречное чувство стиля на сей раз подвело первую леди США. Интернет-пользователи раскритиковали супругу Дональда Трампа за несоответствие "низа" - оголенных ног в туфельках, и "верха" - теплой куртки. Многие фанаты встревожились и выразили надежду, что после такого появления перед нацией Мелания не подхватит простуду.

Также поклонники обратили внимание, что Мелания и Дональд держались за руки - что редкость для сдержанной супруги американского президента, которая по неведомой причине часто прямо на публике вырывала свою руку из рук мужа.