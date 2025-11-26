Союзника Трампа заподозрили в попытке помешать мирному плану

Политолог-американист Малек Дудаков предположил, что глава Госдепартамента США Марко Рубио может пытаться замедлить переговоры по Украине. Об этом эксперт рассказал News.ru.

Дудаков назвал Рубио одним из главных проукраинских «ястребов» в администрации президента США Дональда Трампа. По мнению политолога, в контексте переговоров по Украине проявляются личные президентские амбиции Рубио и его планы баллотироваться в 2028 году.

«Он пытается создать себе портфолио, либо устроив маленькую победоносную войну в Венесуэле, либо разрешив украинский кризис с позиции силы», - заявил Дудаков.

По мнению политолога, Рубио не будет пытаться сорвать переговорный процесс, но попробует замедлить его. Основным оппонентом Рубио эксперт назвал вице-президента США Джей Ди Вэнса, представляющего лагерь «реалистов».

Американские и европейские СМИ писали, что после публикации мирного плана по Украине в администрации Трампа обострилась борьба за власть. С одной стороны закулисной борьбы находится Вэнс и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, который разработал план по Украине совместно с российской стороной. Рубио - их оппонент.

По версии СМИ, даже в публичном сообщении Рубио о плане по Украине есть признаки тлеющего конфликта: вскоре после того, как документ был опубликован, госсекретарь США не стал называть его планом и охарактеризовал его как «список возможных идей».

И Вэнса, и Рубио называют потенциальными кандидатами в президенты США от Республиканской партии. Вэнс считается идеологическим продолжением Трампа и выступает за более сдержанную внешнюю политику. Рубио поддерживает НАТО и выступает против России и Китая.