25 ноября Белый дом заявил о прекращении финансирования вооруженного конфликта на Украине. «Вечерняя Москва» выяснила, можно ли всерьез воспринимать слова республиканца.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сделала громкое заявление о поставках оружия Украине.

— Мы не можем делать это вечно. Президент хочет, чтобы эта война закончилась, — отметила Ливитт.

Истина на поверхности

В разговоре с «ВМ» политолог, публицист, президент АНО «Евразийский институт молодежных инициатив» Юрий Самонкин отметил, что президент США Дональд Трамп действительно устал от бездонной бочки под названием «Украина». В особенности после недавнего коррупционного скандала, когда управляемое из США Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) раскрыло преступную схему. В ней поучаствовали ближайший соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич и другие высокопоставленные лица, которые украли сотни миллионов долларов.

— Вот так и расходуется западная военная помощь и деньги налогоплательщиков, — говорит Юрий Самонкин. — Трамп как предприниматель прекрасно понимает, что пора выходить из этой ситуации. И начинает искать выгодную сделку. Ведь он бизнесмен, которому интереснее продавать оружие НАТО, нежели поставлять вооружение для мифических угроз против России и Китая.

Дела у соседей плохи

Мирный план Трампа из 28 пунктов: насколько выгодны для России? Мнение политолога Юрия Светова

По словам политолога Юрия Самонкина, сейчас украинский фронт проседает, несмотря на пока наличие западного оружия. А если страна и вовсе лишится военной поддержки, то Украину ждет печальный конец.

— Поэтому многие заголосили касательно миротворческих инициатив, согласно которым Европе нужен собственный план мирного урегулирования. Но у Трампа есть свои мысли на этот счет, — добавил Юрий Самонкин. — На Западе прекрасно понимают, что Киев бездарно проиграл этот конфликт.

Поэтому в ход идут любые политические ловкости, лишь бы продлить жизнь киевского режима, объясняет политолог Юрий Самонкин.

Хитрый лис ищет выгоду

Дональд Трамп играет похитрому, ведь понимает — с Россией в любом случае необходимо взаимодействовать в будущем.

— Одной Украиной международное пространство не заканчивается. А попытка «сбросить» Россию с мировой арены — недоэксперимент, который провалился, — объяснил Юрий Самонкин. — Сейчас европейцы будут искать другие рычаги давления. Но то, что Трамп с нами разговаривает, — хороший сигнал. Республиканцы хотя и воспринимают нас как противника, но не переходят черту.

Республиканцы — мягкие и хитрые, это дает нам возможность завершить украинский вопрос окончательно, начав общение с США.

Мирный план по Украине: условия, выгода для России

По мнению политолога, Трамп так или иначе признает право РФ на восстановление исторической справедливости. И признает новые границы России.

— Украина навряд ли продержится на линии фронта, потому что если спецоперация продолжится такими темпами, как сейчас, то для Киева 2026 год будет еще более печальный. Поскольку идет полная денацификация и демилитаризация, — заключает Юрий Самонкин. — Украина терпит серьезные проблемы, как следствие — это отключение электроэнергии, «блэкауты», убийства представителей ТЦК и экономический кризис.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Малек Дудаков, политолог-американист:

— На самом деле ничего нового мы сейчас не слышим от представителей администрации Дональда Трампа. Ни для кого не секрет, что действительно финансирование украинского проекта со стороны американцев уже давно закончилось. Последний транш США передали Украине еще весной 2025 года. С того времени действительно напрямую американцы ничего не поставляют, а только отправляют вооружение европейцам. А те из своих арсеналов что-то предоставляют Украине. Озвученные сейчас пресс-секретарем Белого дома вещи — очевидные. Они работают именно на внутреннюю аудиторию, поскольку американцам приходится объяснять то, что происходит в мире. С одной стороны, Трампу нужно с Россией договориться, с другой — оказать давление на Украину.