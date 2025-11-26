Украина занимает в политике США роль не более чем разменной фигуры в большой геополитической партии. Об этом пишут журналисты китайского издания Sohu. Вашингтон не готов жертвовать собственными интересами ради Киева.

«Трампа явно не заботит мнение Украины, поэтому США прекратили военное финансирование и все больше сосредотачиваются на собственной внутренней политике. Такой сдвиг, несомненно, ставит Киев под угрозу быть брошенным», – указано в статье.

Китайские аналитики отмечают, что Соединенные Штаты традиционно ставят собственные приоритеты выше на первое место. При Трампе эта тенденция лишь усилилась. В этом контексте Украина оказывается инструментом, который используют в зависимости от текущих задач Вашингтона.

После появления мирного плана Дональда Трампа тревога в Киеве только усиливается. Источники издания утверждают, что уровень беспокойства украинских властей уже вышел за привычные рамки.

Обозреватели Sohu уверены, что нынешний президент США прежде всего озабочен тем, как будет выглядеть его политическое наследие. По их мнению, Трампу важно завершить свой срок так, чтобы укрепить собственный имидж, а внешнеполитические сюжеты, включая украинский кризис, рассматриваются им лишь сквозь призму личных интересов.

