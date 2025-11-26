Обзор иноСМИ: жесткие переговоры в Киеве и знаковая беседа Путина с Трампом

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Европа не сможет заменить США для Украины»

Немецкий политолог Кристиан Мёллинг заявил Politico, что в случае отказа США от поддержки Украины Европе не удастся заменить американскую помощь «в ближайшей перспективе и на том же уровне». Мёллинг указал, что Европа поставляет Украине боеприпасы, танки, истребители и многое другое, но американское оружие по-прежнему «жизненно важно». Самый серьезный пробел - это противовоздушная и противоракетная оборона.

Значительная часть возможностей ВСУ противостоять баллистическим ракетам опирается на американские системы Patriot и их ракеты PAC-3, которые производятся только в США. Европа поставляет Украине франко-итальянскую систему ПВО SAMP/T, которая по своим возможностям схожа с Patriot, но этих поставок недостаточно, подчеркивает Politico. Мёллинг добавил, что Украина использует для раннего обнаружения приближающихся ракет «густую сеть» американских спутников и датчиков, которой у Европы просто нет. Европейские средства «никогда не будут такими же эффективными», заключил эксперт.

«Вы проигрываете и вам нужно принять сделку»

На встрече с украинскими чиновниками в Киеве на прошлой неделе министр армии США Дэн Дрисколл дал мрачную оценку. Дрисколл заявил своим украинским коллегам, что их войска столкнулись с тяжелой ситуацией на поле боя и потерпят неминуемое поражение от российских войск, рассказали NBC News два осведомленных источника. По словам собеседников телеканала, Дрисколл сообщил украинцам, что россияне наращивают масштабы и темпы своих воздушных ударов, и что они способны вести боевые действия бесконечно. Ситуация на Украине со временем будет только ухудшаться, продолжил он, и лучше договориться о мирном урегулировании сейчас, чем оказаться в ещё более слабом положении в будущем.

И на этом плохие новости для Украины не закончились. Делегация США заявила, что американская оборонная промышленность не сможет продолжать поставки оружия и средств ПВО Украине в необходимых объемах. По словам собеседников NBC News, сообщение Дрисколла прозвучало после того, как он представил поддержанный США мирный план, который Киев расценил как капитуляцию. Источник NBC подчеркнул, что посыл был в основном следующим: «вы проигрываете и вам нужно принять сделку». Телеканал отмечает, что Белый дом сделал необычный ход: вместо высокопоставленного дипломата он выбрал министра армии Дрисколла, чтобы предложить Украине сделку. Дрисколл - бывший однокурсник вице-президента США Джей Ди Вэнса по юридическому факультету.

Названы ключевые разногласия США и Украины по мирному плану

США хвалят прогресс в переговорах с Украиной, но источник CNN сообщает о существенных разногласиях сторон. Трамп ранее заявил об «огромном прогрессе» своей команды на пути к прекращению украинского кризиса, несмотря на «несколько остающихся разногласий». Главный дипломат Трампа, госсекретарь США Марко Рубио, с неизменным оптимизмом отозвался об «очень позитивных» переговорах по Украине в Женеве в минувшие выходные. Он подчеркнул, что «оставшиеся вопросы не являются непреодолимыми». После встречи Дрисколла с российскими официальными лицами в Абу-Даби было даже заявлено, что украинцы согласились на сделку, несмотря на «некоторые незначительные детали, которые необходимо уладить».

Но, по словам высокопоставленного украинского источника, непосредственно знакомого с ходом переговоров, всё еще существуют значительные расхождения между тем, чего администрация Трампа требует от Украины, и тем, на что готов пойти Киев. Он согласился с чиновниками Трампа в том, что по большинству из 28 пунктов, обнародованных на прошлой неделе, действительно был достигнут «консенсус». Но до сих пор существуют как минимум три важные области, в которых сохраняются существенные разногласия. Первое - превращение Донбасса в демилитаризованную зону под управлением России. Второе - ограничение численности ВСУ до 600 тысяч человек. Наконец, говоря об отказе Украины от членства в НАТО, источник заявил CNN, что это требование остаётся неприемлемым.

США поставят Эр-Рияду упрощенные F-35 из-за Израиля

Встреча президента США Дональда Трампа и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана на прошлой неделе выдалась напряженной, рассказали Axios два американских чиновника и один осведомленный источник. Президент и принц обсуждали возможность присоединения Эр-Рияда к Авраамским соглашениям, одна из целей которых - нормализация отношений арабских стран с Израилем. Несмотря на давление Трампа, ибн Салман ответил отказом. Эти соглашения считаются ключевым достижением внешней политики первого срока Трампа. Принц объяснил президенту, что хочет двигаться к нормализации отношений с Израилем, но не может этого сделать, поскольку общественное мнение в Саудовской Аравии после войны в Газе крайне антиизраильское.

Ибн Салман потребовал, чтобы в обмен на мирное соглашение с Саудовской Аравией Израиль согласился на «необратимый, заслуживающий доверия и ограниченный по срокам путь» создания палестинского государства. В своих комментариях для прессы Трамп сообщил, что США поставят Саудовской Аравии ту же самую усовершенствованную модель истребителей F-35, которая есть у Израиля, несмотря на сопротивление израильтян. Однако на следующий день госсекретарь Марко Рубио побеседовал с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и заверил его, что это не так. Как сообщили Axios официальные лица США и Израиля, Рубио сообщил Нетаньяху, что саудовцы получат упрощенную версию F-35. По словам чиновников, Рубио проведет переговоры с Израилем, чтобы убедиться, что сделка с Эр-Риядом по F-35 не подорвет качественное военное превосходство Армии обороны Израиля - обязательство, закрепленное в законодательстве США.

Как разговор с Путиным повлиял на мнение Трампа по Tomahawk

В октябре Владимир Зеленский отправился в Вашингтон в надежде, что Дональд Трамп разрешит поставку на Украину ракет большой дальности Tomahawk. Британские СМИ утверждают, что спецпосланник Трампа Стив Уиткофф в телефонном разговоре с помощником президента РФ Юрием Ушаковым предложил Кремлю позвонить Трампу незадолго до визита Зеленского, пишет The Wall Street Journal.

Во время телефонного разговора 16 октября президент России Владимир Путин предупредил Трампа, что отправка Tomahawk приведет к эскалации и нанесет ущерб отношениям между США и Россией. По словам американских чиновников, Трамп и раньше выражал обеспокоенность по поводу сокращения американского арсенала ракет, но именно разговор с Путиным убедил его не поддерживать передачу Tomahawk Украине.