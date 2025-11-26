Стало известно о конфликте Каллас со страной ЕС из-за России

Бельгийские депутаты Европарламента (ЕП) сочли оскорблением слова верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас об изъятии замороженных активов РФ для финансирования Украины. Об этом сообщает портал Euractiv.

Издание сообщает, что в ходе закрытой встречи с депутатами Европейской народной партии вечером 25 ноября Каллас выступила с решительной защитой предложения по использованию российских активов в выражениях, которые заставили многих из них почувствовать себя оскорбленными.

«Она задавалась вопросом, почему Бельгия так обеспокоена. "В какой суд обратится Россия? Какой судья вообще вынесет решение в пользу России по этому вопросу?"» — рассказал один из присутствовавших на встрече.

Другой участник назвал высказывания Каллас о позиции Бельгии «очень снисходительными», а третий назвал ее тон «поразительным».

В ответ бельгийский депутат Европарламента Ваутер Беке повторил опасения премьер-министра страны Барта де Вевера о том, что предоставление Украине кредита за счет российских активов подвергнет Бельгию неприемлемым юридическим и финансовым рискам.

Ранее издание Politico сообщило, что страны Евросоюза работают над экстренным планом «Б» на случай, если они не смогут договориться о конфискации замороженных активов России для финансирования военных действий Киева.