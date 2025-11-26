Названы ключевые противники мирного плана Трампа

Против мирного плана президента США Дональда Трампа выступают не только Украина, но и Европейский союз (ЕС) и Британия. На это в комментарии «Ленте.ру» указал президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

© Lenta.ru

По мнению эксперта, в настоящее время пытается сорвать переговоры президент Украины Владимир Зеленский. Но помимо украинского лидера и его европейских партнеров противники мира представлены и в американском истеблишменте, считает политолог.

Вместе с тем сейчас шансы на успех мирных переговоров все-таки гораздо выше, чем при других попытках, заключил Евгений Минченко.

«Я думаю, сейчас шансы мирного урегулирования выше, чем во всех других попытках», — подчеркнул он.

Политолог Евгений Минченко также оценил шансы установления мира на Украине. По его словам, вероятность такого исхода составляет примерно 30 процентов.