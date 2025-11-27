Лукашенко: при разработке мирного плана по Украине США учли позиции всех сторон

При разработке мирного плана по урегулированию вооруженного конфликта на Украине США провели серьезную работу по учету позиций всех сторон, но Россия оказалась более договороспособной, чем республика. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналисту «Россия 1» Павлу Зарубину в Бишкеке.

Белорусский лидер отметил, что Соединенные Штаты провели колоссальную работу при подготовке мирного плана.

Лукашенко напомнил, что президент США Дональд Трамп перед разработкой документа провел встречи как с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, так и с украинским и европейскими лидерами.

«Трамп и его команда субстантивно, основательно, содержательно… провели очень большую работу и с украинцами, и с европейцами, и с россиянами», — сказал президент Белоруссии.

Поэтому говорить, что представители США встречались с российской делегацией и мнение РФ учли, а Украины — нет, это неправильно, подчеркнул Лукашенко. По его словам, вопрос состоит в том, что Россия оказалась более договороспособной, чем Украина.

Лукашенко также заявил, что Белоруссия поддерживает усилия России по урегулированию конфликта на Украине.

На прошлой неделе США предложили план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство на Украине и в Европе.

23 ноября США и Украина провели в швейцарском Женеве консультации по мирному плану Вашингтона. Госсекретарь США Марко Рубио назвал прошедшую встречу «самой продуктивной» за все время конфликта. При этом он отметил, что существуют разногласия, особенно в отношении судьбы российских активов и роли ЕС и НАТО в будущих мирных переговорах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».