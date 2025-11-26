Россия ответила на провокационные действия Японии ультиматомом. Такое мнение выразил один из авторов китайского портала Sohu, эксклюзивный пересказ статьи приводит издание АБН24.

© Lenta.ru

Sohu отметило, что официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что диалог между Россией и Японией может быть возобновлен только в том случае, если Токио откажется от антироссийского курса.

«Россия поставила Японии ультиматум. (...) Ее гнев был не лишен оснований», — прокомментировали заявление российского дипломата в Китае.

В материале уточняется, что таким образом Захарова отреагировала на то, что Япония поставила США зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, и то, что часть из них, вероятно, будет передана Киеву, несмотря на заверения Токио, что вооружение предназначено для американцев.

СМИ: Путин дал пощечину Японии от имени Китая

В статье также подчеркнули, что этот шаг Токио вызывал гнев России.

Заявление Захаровой о том, что Япония должна на деле отказаться от антироссийского курса, чтобы заново установить диалог с Москвой, прозвучало в конце октября. По словам дипломата, именно недружественная линия, начатая Токио, завела сотрудничество между странами в тупик.