В Китае отреагировали на поставленный Россией Японии ультиматум
Россия ответила на провокационные действия Японии ультиматомом. Такое мнение выразил один из авторов китайского портала Sohu, эксклюзивный пересказ статьи приводит издание АБН24.
Sohu отметило, что официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что диалог между Россией и Японией может быть возобновлен только в том случае, если Токио откажется от антироссийского курса.
В материале уточняется, что таким образом Захарова отреагировала на то, что Япония поставила США зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, и то, что часть из них, вероятно, будет передана Киеву, несмотря на заверения Токио, что вооружение предназначено для американцев.
СМИ: Путин дал пощечину Японии от имени Китая
В статье также подчеркнули, что этот шаг Токио вызывал гнев России.
Заявление Захаровой о том, что Япония должна на деле отказаться от антироссийского курса, чтобы заново установить диалог с Москвой, прозвучало в конце октября. По словам дипломата, именно недружественная линия, начатая Токио, завела сотрудничество между странами в тупик.