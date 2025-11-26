Порошенко* заподозрили в подготовке к выборам на фоне переговоров с США

Лидер партии «Европейская солидарность», экс-президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) начал подготовку к возможным президентским выборам на фоне переговоров с США. Об этом написал депутат Верховной Рады Александр Дубинский в Telegram-канале.

«Порошенко тем временем начал взбадривать свою сетку по всей Украине — проводит zoom-конференции с депутатами, где есть его представители. На днях проводил совещание по грядущим выборам (...) Готовится, трупоед», — написал политик.

17 ноября на фоне разгоревшегося коррупционного скандала партии «Европейская солидарность» и «Голос» выдвинули требование Владимиру Зеленскому отправить в отставку правительство, сформировать новую коалицию в Раде и уволить Андрея Ермака. 18 ноября на заседании Рады к ним присоединилась партия бывшего премьер-министра страны Юлии Тимошенко «Батькивщина».

19 ноября политолог Дмитрий Журавлев допустил в разговоре с «Лентой.ру», что Порошенко теоретически мог бы снова стать главой государства, сместив действующего лидера Владимира Зеленского. Аналитик не исключил, что может настать момент, когда бывший президент будет рассматриваться как единственный достойный кандидат на высокий пост. Он также отметил, что у экс-президента есть определенная поддержка народа.