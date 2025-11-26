Трамп, к ужасу Зеленского, готов без боя подарить Путину Краматорск и Славянск

На наших глазах происходит удивительное: по сути, еще неделю назад никому за пределами США неизвестный 41-летний гражданский чиновник Пентагона, отвечающий главным образом за тыловое снабжение, комплектование, коммуникации и финансирование Вооруженных сил США, метеором ворвался в мировую политику. А его имя вдруг засверкало на первых полосах ведущих изданий мира.

Речь о сравнительно скромном в должностном смысле, как это ни кажется странным, министре армии США Дэниеле Дрисколле.

Усевшемся в свое кресло менее года назад, в феврале 2025-го. И всего лишь одном из многочисленных подчиненных на самом деле влиятельного министра обороны своей страны Пита Хегсета.

Несмотря на сравнительно «громкую» вывеску на дверях кабинета, в действительности даже в Пентагоне Дрисколл решает не так уж и многое.

Основная его задача - представление и обоснование политики армии, ее планов, программ и бюджета министру обороны, исполнительной власти и Конгрессу США. А уже те решают: что из предложений Дрисколла принять, а что – отвергнуть.

Но всего лишь несколько дней назад, 22 ноября 2025 года, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп внезапно для многих даже в Соединенных Штатах назначил Дрисколла по совместительству еще и своим представителем на переговорах по Украине.

Понятно, что столь неординарное кадровое решение Трамп принял под влиянием и по рекомендации своей правой руки - вице-президента Джеймса Вэнса. С которым, как оказалось, Дрисколл дружен еще со времен совместной учебы на юридическом факультете Йельского университета.

Каковым оказался первый шаг нового спецпредставителя на прежде неизведанном им военно-дипломатическом поприще? Правильно, он тут же помчался на Украину, чтобы на месте вникнуть во фронтовую обстановку.

Однако немногие обратили внимание, что в свои спутники в Киев Дрисколл прихватил не кого-нибудь, допустим, из Госдепа или администрации президента. Что, казалось, выглядело бы логичнее. Если учесть, что пока дипломат из министра армии, скорее всего, никакой.

Нет, в соседнем самолетном кресле с Дрисколлом оказался начальник штаба Сухопутных войск США генерал Рэнди Джордж. Участник войн в Персидском заливе, Ираке и Афганистане. Прежде командовавший 4-й пехотной дивизией и 1-м армейским корпусом ВС США. Словом – опытный профессиональный военный.

Тут, полагаю, самое время пояснить, что сам-то министр армии США, несмотря на высокую пентагоновскую должность, в вопросах тактики и стратегии, скорее всего, не очень. Поскольку за свою недолгую, лишь трехлетнюю воинскую службу, вырос только до командира разведывательного взвода. А потом уволился в запас в звании первого лейтенанта.

Если исходить из выбора Дрисколлом спутника для своей первой поездки в Киев, на мой взгляд, следует вывод, что первым делом члены делегации из-за океана ставили целью не полюбезничать с «просроченным» Владимиром Зеленским.

Нет, главным для американцев на этот раз было лично разобраться в истинных возможностях и боевых перспективах украинской армии по продолжению сопротивления наступающим группировкам русских войск по всей линии боевого соприкосновения.

Похоже, и разобрались. Поскольку вряд ли от высокопоставленных гостей от Трампа в Минобороны Украины решились бы утаить хоть что-то. Даже то, что «ховается» в самых глубоких сейфах местных генералов под грифом «Цілком таємно» («Совершенно секретно»).

Главное из впечатлений Дрисколла и его спутника генерала Рэнди Джорджа: в случае, если предложенный Трампом план мирного урегулирования на Украине провалится, для полного освобождения Донбасса русским понадобится не более 12 месяцев. А это значит, что основная оборонительная надежда Киева на указанном направлении – созданный им и непрерывно совершенствующийся инженерными подразделениями с 2014 года мощный укрепрайон в Славянско-Краматорской агломерации почти наверняка падет в те же сроки.

Таким образом, подпишет Украина план Трампа или не подпишет – основные цели Москвы в отношении Донбасса все равно будут достигнуты не позже конца 2026 года. Только без мира - силой оружия и немалой кровью с обеих сторон. Так стоит ли копья ломать?

Об этом выводе Дрисколла западным журналистам тут же сообщили в близком окружении министра армии США. И тем, не сомневаюсь, сильно огорчили Киев. Потому что там-то до сих пор считают свою твердыню на северо-востоке Донецкой области по-настоящему непреступной «фортецей». И во многом именно на нее возлагают надежды на остановку непрерывного с осени 2023 года наступления русских по всей ЛБС.

Что представляет собой сегодня Славянско-Краматорский укрепрайон? По фронту – не менее 50 километров сплошных бетонированных сооружений, траншей, полевых и артиллерийских укрытий. Который штатовский журнал The Wall Street Journal назвал «цепью крепостей».

Огневые точки заранее соединены подземными ходами. Общая глубина полосы тактической зоны обороны в предполье – от 10 до 15 километров.

Все эти укрепления, как утверждают, заранее заняты лучшими, обученными и укомплектованными соединениями ВСУ. По некоторым данным – среди них 54-я и 81-я отдельные механизированные, 95-я десантно-штурмовая бригады ВСУ, чьи силы еще не полностью растрачены в боях. А также крупные соединения территориальной обороны и спецназа.

Но и это еще не все. За рассматриваемой полосой обороны - сильно урбанизированная местность. В общей сложности из шести достаточно крупных промышленных центров (кроме тех, что дали название укрепрайону, еще Дружковка, Лиман, Николаевка и Святогорск).

С уймой подъездных путей, и тоже загодя подготовленных к круговой обороне промышленных зданий с просторными подземельями.

А также - многие тысячи жилых домов. По состоянию на 2014 год, в них проживали примерно 441 тысяча жителей. Сейчас наверняка меньше, но тоже много.

А теперь давайте сравним все это, предположим, с Покровском. Битва за который между Россией и Украиной не утихает аж с начала августа 2024 года. И грохочет, таким образом, уже пятнадцатый месяц. Несмотря на практически полное окружение города и соседнего с ним Мирнограда.

На той территории до СВО народу проживало приблизительно в пять раз меньше, чем в Славянско-Краматорской агломерации. Поэтому кварталов и высотных зданий, которые нашим военным пришлось и приходится прямо сейчас брать в уличных боях, тоже в разы меньше.

И, тем не менее, российская операция по овладению этими городами продолжается, как уже сказано, второй год. Продолжается, несмотря на наше тотальное превосходство в огневых средствах и в численности личного состава штурмовых частей.

Естественно, в Киеве рассчитывают, что под Краматорском и Славянском мы завязнем гораздо сильнее. Поэтому прискорбный для ВСУ вывод американских генералов о перспективах обороны и той «фортеці» наверняка неприятен и внезапен.

С чего вдруг генерал Рэнди Джордж (а в том, что именно начальник штаба Сухопутных войск США - автор неприятной для Украины неожиданности, сомнений никаких) решился так огорчить своих союзников?

Вероятно, и он, а также глава американской делегации министр армии Дисколл, к моменту визита в столицу «страны 404» знали нечто очень существенное о планах Трампа на случай, если Зеленский решится торпедировать или хотя бы замотать его план урегулирования на Украине.

Знали, скажем, (предположительно - от Вэнса, который никогда и не скрывал своего стремления поскорее дистанцировать Вашингтон от происходящего на Украине), что в наказание за строптивость американцы могут навсегда или на время перестать поставлять ВСУ свои разведданые и современные вооружения.

При таком обороте дела, считают специалисты на Западе, быстро и неотвратимо падет не только украинская оборона на Славянско-Краматорском направлении.

Как палый осенний лист в черноземной грязи, со стороны противника на отдельные фрагменты расползется весь фронт. И тогда вообще конец выпестованному Западом антироссийскому проекту «Украина».

Вопрос только: готов ли не самый большой друг нашей страны Дональд Трамп зайти столь далеко? Или он решил пожертвовать Москве только Донбасс? Который, по нашей Конституции, и так давно – Россия.

А в это время

Киевское издание «Страна уа» сообщает: «Украинцы согласились на мирное соглашение. Есть некоторые незначительные детали, которые нужно уладить, но они согласились на мирное соглашение. Мы сохраняем большой оптимизм.

Министр Дрисколл настроен оптимистично. Надеемся, мы скоро получим ответ от россиян. Всё движется быстро». Об этом, со слов «Страна уа», сообщил близкий к переговорам американский чиновник в Абу-Даби.

При этом источник заявил: Путин уверен, что захватит всю Донецкую область - либо путём переговоров, либо на поле боя. Американцы считают, что Путин прав. О чем сообщили и Украине.

