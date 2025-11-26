Рютте назвал возможные сроки завершения конфликта на Украине

Генсек НАТО Марк Рютте заявил о том, что завершение украинского кризиса возможно уже до конца года, но прогнозировать что-то сложно. Такие сроки он назвал в интервью испанской газете El País.

По словам генсекретаря альянса, он поддерживает президента США Дональда Трампа в его стремлении урегулировать конфликт миром.

«Я искренне надеюсь, что мир скоро наступит. Конечно, после женевских переговоров необходимо провести еще несколько встреч, а также отдельное, параллельное обсуждение некоторых вопросов с ЕС и НАТО. И мы пока не дошли до этого», — заявил он, отвечая на вопрос корреспондента, возможно ли завершение конфликта до конца года.

При этом Марк Рютте отметил, что мирное урегулирование украинского кризиса не меняет восприятие России «как долгосрочной угрозы для Европы».

«Мы должны быть готовы. Именно поэтому мы должны тратить гораздо больше на нашу оборону», — подчеркнул он.

Ранее стало известно о новом мирном плане из 28 пунктов, который США передали украинским властям. План изначально требовал от Украины значительных уступок, при этом предложение США вызвало тревогу в европейских столицах.

По словам президента США Дональда Трампа, работа над документом продолжается. Спецпосланник Стивен Уиткофф должен встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве, пока американская делегация ведет переговоры с Киевом. При этом американский лидер уточнил, что не ставит жестких сроков достижения соглашения.