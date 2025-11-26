Ответ американского президента на вопрос о якобы имевшейся аудиозаписи переговоров спецпосланника США стал поводом для обсуждений и новых политических интерпретаций.

По данным зарубежных СМИ, Трампа спросили, слышал ли он упомянутую запись. Президент заявил, что не знаком с материалом, однако добавил, что «переговорщик должен продать это Украине» и «должен продать Украину России». Фраза, прозвучавшая как оговорка, быстро стала объектом внимания комментаторов и мемов. Наблюдатели отмечают, что подобные высказывания Трампа редко бывают случайными, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

В последующем комментарии президент продолжил в жёсткой манере. Он заявил, что, по его мнению, Москва может получить дополнительные территории в ближайшие месяцы, а значит, мирное соглашение необходимо заключить как можно скорее. Киев, по его словам, окажется перед выбором между дальнейшими потерями и политическим решением.

Оценивая возможные уступки России, Трамп назвал ключевым жестом согласие Москвы остановить боевые действия и не расширять территориальные приобретения. При этом он подчеркнул, что у России «значительно больший людской ресурс».

Трамп ответил на новости об утечке разговора Уиткоффа и Ушакова

Президент также сообщил, что структура предполагаемого плана урегулирования уже в высокой степени готовности: количество пунктов, по его словам, сокращено с двадцати восьми до двадцати двух, а встреча спецпосланника Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным якобы намечена на следующую неделю. Европейские страны, по его мнению, должны участвовать в формировании гарантий безопасности для Украины, передает «Блокнот».

Отдельное внимание вызвало утверждение Трампа о том, что остановка российских войск является уступкой Украине. В западных социальных сетях эта формулировка вызвала бурную реакцию. Эксперты отмечают: если слова президента и были оговоркой, то слишком показательной. В противном случае американская дипломатия демонстрирует новый уровень непредсказуемости.