Европа могла бы не спешить с внесением правок в мирный план президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта, если бы сделала больший акцент на собственные инициативы по финансированию бывшей советской республики.

Соответствующее заявление сделал экс-глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью The Washington Post.

«Тогда какая разница, о чем договорились американцы и русские, если Европа готова действовать по-своему», — поделился своей точкой зрения собеседник издания.

Политик оценил возможные договоренности Москвы и Вашингтона по урегулированию украинского конфликта и пожаловался на неспособность политиков в Европе «предложить Украине что-то практичное». По мнению бывшего министра иностранных дел Литвы, европейцы не могут представить Трампу варианты того, как добиться победы украинской стороны в противостоянии с Российской Федерацией. Европа не может позиционировать себя как сторону, которая может стать победителем в противостоянии, резюмировал Ландсбергис.

Администрация Соединенных Штатов ранее заявила о разработке плана по урегулированию конфликта на Украине. Там указали на то, что обсуждать его детали пока не будут, так как работа еще идет. Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков говорил о том, что Российская Федерация сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений на Аляске.

Президент России Владимир Путин заявлял, что план американской стороны может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с Москвой этот текст сейчас не обсуждается. По предположению главы российского государства, это связано с тем, что Белому дому, по всей видимости, не удается заручиться согласием Киева, поскольку Украина и ее союзники в Европе по-прежнему находятся в иллюзиях и мечтают нанести Российской Федерации "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция обусловлена отсутствием объективных сведений о реальной ситуации на фронте, отмечал российский лидер.

Путин подчеркивал, что если в Киеве отказываются от предложений Соединенных Штатов, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны отдавать себе отчет в том, что произошедшие в Купянске события будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках линии боевого соприкосновения. Президент России добавил, что это в целом устраивает РФ, так как ведет к достижению целей специальной военной операции вооруженным путем, но Москва, как уже не раз заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех составляющих предлагаемого плана.

Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Украина должна принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений бывшей советской республикой сокращается в ходе наступательных действий Вооруженных сил России, и это именно принуждение киевского режима к решению вопроса мирным путем, а продолжение для украинской стороны бессмысленно и опасно.