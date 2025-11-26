Глава ЕК заявила о готовности законопроекта для использования активов России

Европейская комиссия (ЕК) готова представить законопроект, позволяющий использовать замороженные российские активы для обеспечения кредита Украине. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, сообщает Bloomberg.

«Я не вижу ни одного сценария, при котором европейские налогоплательщики будут оплачивать расходы в одиночку», — указала она.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза (ЕС) работают над экстренным планом «Б» на случай, если они не смогут договориться о конфискации замороженных активов России для финансирования военных действий Киева. По словам четырех официальных лиц, одним из вариантов, получающих поддержку, является «промежуточный» кредит, финансируемый за счет заимствований ЕС, чтобы поддержать Украину на плаву в первые месяцы 2026 года.

При этом дипломаты ЕС ожидают, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отдаст распоряжение своим чиновникам представить проект правового текста по репарационному кредиту в течение нескольких дней. Европейские чиновники также предполагают, что укреплению поддержки плана по использованию замороженных средств может поспособствовать новая миротворческая инициатива Дональда Трампа.