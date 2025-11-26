Европа может потребовать у Украины возврата промежуточного займа

Согласно информации, опубликованной изданием Politico, Европейский союз рассматривает возможность требования от Украины возврата промежуточного кредита после получения Киевом долгосрочного финансирования за счет российских активов. Как сообщают неназванные дипломаты, многие страны ЕС не готовы нести дополнительные финансовые обязательства из-за собственного бюджетного дефицита и высокой стоимости заимствований.

После начала специальной военной операции ЕС и страны "Большой семерки" заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находятся на территории Евросоюза, преимущественно на счетах клиринговой системы Euroclear в Бельгии. Речь идет о так называемом репарационном кредите размером 140 миллиардов евро, который Украина должна будет вернуть после завершения конфликта при условии получения компенсаций от Москвы.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер неоднократно подчеркивал необходимость получения "конкретных и надежных" гарантий от стран ЕС для реализации плана Еврокомиссии. По данным издания Welt am Sonntag, с января по июль текущего года Евросоюз уже перечислил Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов Банка России.