Эксперт по языку тела объяснил странный жест Мелании Трамп

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс объяснила жест первой леди США Мелании Трамп, во время Церемонии помилования индейки в Белом доме. Ее слова приводят «Аргументы и факты».

По словам эксперта, жена президента США выглядела напряженной и настороженной, когда оказалась рядом с огромной индейкой.

«Пока Трамп щеголяет, разговаривая с птицей: она откидывает свою кожаную куртку в сторону и кладет одну руку в карман юбки, но это выглядит неловко, как будто она пытается скрыть какую-то долю страха», – отметила Джеймс.

Ранее президент США Дональд Трамп освободил двух самых больших в истории переданных в Белый дом ко Дню благодарения индеек, каждая из них весит по 25 кг. Птицы носят имена Курлык и Вихнлюн и их привезли из Северной Каролины.

Традиция помилования идеек, которые являются главным блюдом на празднике Дня благодарения, была начата в 1963 году Джоном Кеннеди.