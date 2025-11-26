Трамп ответил на новости об утечке разговора Уиткоффа и Ушакова
Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает своего спецпосланника Стива Уиткоффа и представленный американскими властями мирный план «слишком пророссийскими». Видео с ответами Трампа на вопросы журналистов опубликовал Белый дом.
Журналисты попросили Трампа прокомментировать публикации, в которых цитируется разговор, якобы состоявшийся между Уиткоффом и помощником президента РФ Владимира Путина Юрием Ушаковым. СМИ утверждают, что Уиткофф советовал российской стороне, как лучше общаться с Трампом и как представить ему идею мирного соглашения.
Он назвал «стандартной вещью» то, как Уиткофф ведет переговоры: «Он должен продать это Украине, он должен продать Украину России. Вот что делает переговорщик».
Президент США подчеркнул, что не считает мирный план, который Вашингтон предлагает Москве и Киеву, слишком пророссийским. Он указал, что конфликт России и Украины может продолжаться годами, но у России «гораздо больше людей, гораздо больше солдат».
Российский переговорщик Кирилл Дмитриев ранее назвал фейком публикации об утечках бесед. Ушаков заявил, что такие материалы публикуются, чтобы помешать контактам РФ и США.