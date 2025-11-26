Трамп ответил на новости об утечке разговора Уиткоффа и Ушакова

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает своего спецпосланника Стива Уиткоффа и представленный американскими властями мирный план «слишком пророссийскими». Видео с ответами Трампа на вопросы журналистов опубликовал Белый дом.

Журналисты попросили Трампа прокомментировать публикации, в которых цитируется разговор, якобы состоявшийся между Уиткоффом и помощником президента РФ Владимира Путина Юрием Ушаковым. СМИ утверждают, что Уиткофф советовал российской стороне, как лучше общаться с Трампом и как представить ему идею мирного соглашения.

«Я этого не слышал, но слышал, что это были стандартные переговоры. И я полагаю, что он говорит то же самое Украине, потому что каждая сторона должна идти на уступки в обмен на что-то», - заявил Трамп.

Он назвал «стандартной вещью» то, как Уиткофф ведет переговоры: «Он должен продать это Украине, он должен продать Украину России. Вот что делает переговорщик».

Президент США подчеркнул, что не считает мирный план, который Вашингтон предлагает Москве и Киеву, слишком пророссийским. Он указал, что конфликт России и Украины может продолжаться годами, но у России «гораздо больше людей, гораздо больше солдат».

«Поэтому я думаю, что если Украина сможет заключить сделку, это будет хорошо. Я думаю, это хорошо для обеих сторон. Украина намного меньше», - подчеркнул Трамп.

Российский переговорщик Кирилл Дмитриев ранее назвал фейком публикации об утечках бесед. Ушаков заявил, что такие материалы публикуются, чтобы помешать контактам РФ и США.