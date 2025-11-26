«Не видят в России врага»: посол оценил настроение жителей Молдавии

Жители Молдавии не видят в России врага, несмотря на «оглушительную антироссийскую пропаганду» на провластных каналах, и подтверждением этого стала общественная кампания против закрытия Русского дома. Свою оценку ситуации в стране российский посол Олег Озеров высказал в статье для журнала «Международная жизнь».

Озеров отметил, что уже год работает в Кишиневе, много ездил по стране, встречаясь с людьми, а также наблюдал за действиями официальных властей.

«Молдавский народ дружелюбный, приветливый, гостеприимный и открытый, если не брать экстримы, к России в целом настроен позитивно, несмотря на оглушительную пропаганду, льющуюся на него с утра до вечера из пропагандистских провластных каналов», - констатировал он.

Подтверждением этого, по словам дипломата, служит общественная кампания в стране против закрытия Русского дома.

«Широкая общественная кампания в стране против закрытия Русского дома стала еще одним подтверждением, что в России здесь врага на народном уровне не видят, прекрасно понимают, что Москва не настроена враждебно по отношению к Молдавии (…) Убежден, что мрачный период в наших отношениях обязательно завершится. Иначе быть не может. Однако это потребует политической воли и переосмысления Кишиневом своей «восточной политики»», - подчеркнул посол.

Напомним, что премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну заявил ранее о том, что правительство одобрило денонсацию соглашения с Россией о создании и функционировании культурных центров. Также в Молдавии запретили фильм советского и российского режиссера Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Причиной запрета называется «милитаристский контекст» и «политическое содержание» картины.

При этом Координационный совет российских соотечественников запустил в своем Telegram-канале петицию против закрытия Российского центра науки и культуры в Кишиневе.