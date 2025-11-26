Рубио и Вэнс опровергли информацию о расколе между ними из-за Украины

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио опровергли появившуюся в американских СМИ информацию о якобы расколе внутри американской администрации из-за расхождения их позиций по урегулированию конфликта на Украине.

"Этот сюжет - всего лишь наиболее свежий пример из череды на 100% фейковых новостей, утверждающих о расколе внутри администрации [президента США Дональда] Трампа по поводу того, как закончить войну на Украине. Эти люди не просто ошибаются, они буквально выдумывают", - написал Рубио в X.

Вэнс ответил на публикацию госсекретаря США следующими словами: "СМИ врут, чтобы сорвать планы президента. Все настолько просто".

Таким образом вице-президент и госсекретарь прокомментировали материал телеканала NBC News, содержащий утверждения о том, что в администрации США якобы царит раскол, вызванный политическим соперничеством Вэнса и Рубио, наиболее вероятных преемников Трампа на президентских выборах 2028 года. NBC News утверждал, что ряд чиновников, в том числе Вэнс и спецпосланник президента США Стив Уиткофф, считают, что основным препятствием на пути к достижению мира является позиция Украины, и полагают, что Вашингтон должен усилить нажим на Киев. Другой лагерь, представленный Рубио, возлагает ответственность за начало конфликта на Россию и выступает за ужесточение санкционного давления и другие меры в отношении Москвы.

23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации по мирному плану Вашингтона. Рубио назвал встречу "самой продуктивной" за все время конфликта. Позже издание Politico со ссылкой на источник сообщило, что переговоры прошли в напряженном ключе. Украинская сторона настаивала на внесении изменений в текст плана. По информации агентства РБК-Украина, делегации двух стран согласовали большую часть предложенной Вашингтоном программы, однако ряд пунктов оставлен для обсуждения на встрече Трампа и Владимира Зеленского, дата которой пока не определена. Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что число пунктов в предложенном Вашингтоном плане мирного урегулирования на Украине было сокращено с 28 до 22.

Как заявил 25 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва считает американский план субстантивным, он может стать основой для переговоров.