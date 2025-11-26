Что произошло в мире 26 ноября: катастрофа Ан-24 и теракты в Индии

26 ноября в мире и России произошло несколько событий, которые вошли в историю. Среди них — катастрофа Ан-24 и теракты в Индии. Подробности — в материале «Рамблера».

Катастрофа Ан-24

26 ноября 1991 года произошла катастрофа Ан-24 в Бугульме. Авиалайнер Ан-24РВ авиакомпании «Авиалинии Татарстана» следовал из Нижневартовска в Бугульму с посадкой в Тюмени. При заходе на посадку в аэропорту Бугульмы самолет прервал заход и ушел на второй круг, но затем резко вошел в пикирование и рухнул на землю, полностью разрушившись. Причина катастрофы — ошибки экипажа в условиях обледенения: невключение системы противообледенения и выпуск закрылков без осмотра стабилизатора. Это была последняя авиакатастрофа в СССР. Она унесла жизни 41 человека.

Сеул становится столицей Кореи

6 ноября 1394 года Ханян (ныне Сеул) стал столицей Кореи. Первое название города — Виресон (Пэкче), затем Хансон (Корё) и Ханян (Чосон). Во время японской оккупации город назывался Кёнсон, современное название утверждено в 1946 году. Пэкче основали в 18 году до н.э., столица — Виресон. Позже город перешел к Корё и Силла. В XI веке Корё построило крепость «Южная Столица». При Чосон столица была перенесена в Ханян. Город защищала крепостная стена высотой до 7 метров. Известны ворота Намдэмун и Тондэмун, открывавшиеся под звуки колоколов. Во время Корейской войны 1950–1953 годов Сеул дважды захватывали, разрушили, население увеличилось до 2,5 млн человек. После войны его восстановили, город стал политическим и экономическим центром. По старой конституции КНДР 1948 года Сеул был столицей Северной Кореи. В 1988 он году стал столицей XX летних Олимпийских игр, в 2002 году — местом проведения чемпионата мира по футболу.

Атака на Мумбаи

Серия терактов в Мумбаи произошла в период с 26 по 29 ноября 2008 года. Согласно предположениям, организаторами нападения была группировка «Деккан Муджахидин». Террористы, разделенные на несколько групп (всего их было десять, возраст участников — от 20 до 25 лет), были вооружены автоматическим оружием и гранатами. Они начали стрелять по мирным жителям на улицах города, а также в ресторанах, кафе, больнице, на железнодорожном вокзале Чхатрапати-Шиваджи и в пятизвездочных отелях «Тадж-Махал» и «Оберой». Одна из группировок атаковала полицейский участок. Всего было зафиксировано семь нападений. В результате взрывов и перестрелок погибли 166 человек, а 600 (или 300, по другой информации) получили ранения. Девять террористов были убиты. В индийских СМИ это событие назвали «индийским 11 сентября».

Сражение на Березине

26 ноября 1812 года состоялось сражение на Березине между русской армией под командованием Чичагова и Витгенштейна и частями французской армии Наполеона на берегах реки Березины (сейчас деревня Студёнка в Минской области, Беларусь). Это сражение стало ключевым моментом разгрома «Великой армии» Наполеона, которая понесла значительные потери: до 21 тысячи солдат были убиты или ранены, около 10 тысяч попали в плен, а тысячи солдат замерзли или получили обморожения. Кутузов оценивал общие потери французов в 29 тысяч человек. В французском обществе это событие оставило глубокий след, и слово «Березина» (Bérézina) стало символом сокрушительного поражения или катастрофы.