В ЕС задумали убедить Трампа в плане против России

Лидеры стран — участниц Европейского союза (ЕС) надеются, что администрация президента США Дональда Трампа изменит свой подход к использованию российских замороженных активов в рамках возможного мирного соглашения.

О плане Европы против Москвы сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Лидеры ЕС теперь надеются, что им удалось убедить команду Трампа в том, что именно за ними должно быть последнее слово в вопросе будущего российских активов, а также в вопросе сроков отмены европейских санкций в отношении России и пути Украины к членству в объединение», — передает журнал слова неназванных дипломатов.

Ранее стало известно, что в ЕС начали опасаться провала идеи с предоставлением кредита Украине за счет российских замороженных активов из-за мирного плана США по урегулированию конфликта.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что только Москва имеет право принимать решения относительно замороженных российских активов.