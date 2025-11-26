В Раде заявили о худшем моменте для переговоров

Сейчас Украина находится в худшем положении для переговоров с Россией за все время конфликта.

Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко, пишет РИА Новости.

«Этот момент, какой мы сейчас имеем, худший вообще за все четыре года войны. Это самое плохое время для того, чтобы принимать участие в переговорах», — констатировал парламентарий.

По его словам, продолжающееся наступление российских войск «поставит в неудобную позицию» украинскую делегацию в том случае, если Киев сядет за стол переговоров.

Ранее стало известно о новом мирном плане, который США передали украинским властям. План изначально требовал от Украины значительных уступок, включая ограничение численности армии и отказ от территориальных претензий. Также предполагалась отмена санкций против России. По информации СМИ, предложение США вызвало тревогу в европейских столицах.

При этом анонимные источники в США утверждают, что сторонам остались обсудить «некоторые незначительные детали, которые нужно уладить». Это подтвердил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров. По его словам, во время встречи в Женеве Украина и США «достигли общего понимания ключевых условий соглашения».

В западных СМИ также была распространена информация о том, что в ходе работы мирный план был сокращен на девять пунктов. Из него убрали условие о передаче Донбасса России, а также «другие деликатные вопросы о территории Украины».