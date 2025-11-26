Премьер-министр Албании Эди Рама слушал выступление Владимира Зеленского перед представителями стран «коалиции желающих», схватившись за голову. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Зеленский опубликовал выступление на встрече «коалиции желающих», которая проходила 25 ноября в формате видеоконференции. На записи Рама большую часть выступления держался за голову. Под конец речи главы киевского режима он убрал руку, но опустил голову — лица премьера не было видно.

Напомним, что «коалиция желающих» образовалась в марте 2025 года. Она представляет собой группу из 33 стран, которая хочет добиться усиления поддержки Украины.

Ранее глава исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини заявил, что встреча «коалиции желающих» 25 ноября проводилась для обсуждения условий капитуляции Украины. Эксперт считает, что Европа вышла на «ринг» с Россией, но получила удар и проиграла в украинском конфликте, а теперь пытается спасти положение, изменяя план урегулирования в свою пользу.