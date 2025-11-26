Когда в Москве наступило раннее утро среды из США стали приходить последние новости, касающиеся «плана Трампа». Известия от разных участников переговорного процесса поступали весь вторник – из Вашингтона, Москвы, Киева, Брюсселя и из Абу-Даби, где встречались представители разведки, часть из них была противоречивой, но уже вечером ясность внес сам Трамп.

Улетая во Флориду, чтобы там отметить День благодарения (27 ноября) и съесть в кругу близких традиционную индейку, он заявил, что отказался установления каких-либо крайних сроков для достижения мирного соглашения между Россией и Украиной. Напомним, первоначально планировалось завершить «шлифовку» плана как раз 27 ноября.

На вопрос, устанавливает ли он новый срок, Трамп ответил: «Знаете, какой для меня срок? Когда всё закончится». И добавил, что американские переговорщики добились прогресса в переговорах с Россией и Украиной, а Москва согласилась на некоторые уступки. Вдаваться в подробности он не стал, сообщило агентство Reutars.

Позже стали известны детали.

На следующей неделе спецпосланник президента Стив Уиткофф отправится в Москву, чтобы встретиться с Владимиром Путиным. Возможно, к ним присоединится зять Трампа Джаред Кушнер, который принимал участие в разработке плана мирного урегулирования.

В то же время, передает CNN, министр армии США Дэн Дрисколл отправится в Киев, где он недавно был.

Президент США надеется встретиться с Путиным и Зеленским, но не раньше, чем план будет окончательно согласован. То есть ни завтра, ни послезавтра Зеленского в Вашингтоне не ждут, хотя он туда очень рвался чтобы обсудить, как пишет Аssociated Press, «деликатные» нерешённые вопросы

Что касается самого плана, который изначально насчитывал 28 пунктов, то уже на сегодняшний день он заметно изменился. По крайней мере, о цифре 28 теперь не говорят. Сам Трамп прокомментировал это так: «Это был не план, это была концепция». Американцы проявили необычайную лояльность и убрали из первоначального текста мирного плана ряд пунктов, которые особенно сильно нервировали Украину.

В тоже время Трамп заявил, что Россия имеет преимущество в войне* и что в интересах Украины достичь соглашения. По его словам, часть территории Украины «может так или иначе перейти к России» в течение следующих нескольких месяцев. Трамп отметил, что гарантии безопасности для Украины обсуждаются с европейцами.

По информации Financial Times, обновленный вариант мирного плана, подготовленный США и Украиной по итогам женевских переговоров 23 ноября, сокращен с 28 до 19 пунктов. Как сообщало агентство Bloomberg, в новой версии плана не упоминается пункт о выделении $100 млрд замороженных российских активов на программы по восстановлению Украины и получении США 50% прибыли от этой операции.

Это значит, что Евросоюз и Киев продолжают надеяться, что им удастся конфисковать замороженные на Западе российские активы, которые оцениваются примерно в $300 млрд. Формально – для финансирования послевоенного восстановления Украины, по факту – для продолжения боевых действий.

Киев требует о Европы на будущий год $65 млрд. Эта сумма – огромная для Украины с учетов уже набранных долгов. Ни Лондон, ни Париж, ни Берлин тратиться не хотят. Отсюда та рэкетирская настойчивость, с какой они пытаются «отжать» российские активы.

Еще одним знаковым исключением, по данным источников Politico, является отсутствие в сокращенном документе пункта о принадлежности Донбасса, а также территорий Запорожской и Херсонской областей, которые находятся под контролем российских войск. Якобы это будут лично обсуждать Владимир Зеленский с Дональдом Трампом.

Источники ABC News сообщают, будто из «плана Трампа» исключены пункты о численности ВСУ и военной амнистии. В то же время Financial Times утверждает, что Украина готова сократить численность своих войск до 800 тысяч человек (сейчас около 1 млн).

Принципиальным является вопрос и о вхождении Украины в НАТО – пусть даже в долгосрочной перспективе. Европейцы разрабатывают различные схемы, чтобы этот пункт протащить в соглашение. Но ясно, что Москва будет категорически против. В Брюсселе отлично понимают, что именно угрожающее приближение НАТО с границам России стало одной из причин начала СВО, тем не менее продолжают гнуть свою линию.

Несмотря на показной оптимизм Трампа, некоторые представители его администрации выражают опасения по поводу того, что соглашение будет достигнуто. Газета New York Times, ссылаясь на свои источники, сообщает, что изменения, внесенные по итогам женевских переговоров, могут привести к тому, что Россия «сразу же отвергнет этот план». Ведь переписали его в угоду ЕС и Украине.

Хотя, возможно, острые углы будут сняты.

Как пишет CNN, «предстоит ещё много работы, и, вероятно, над самыми важными частями соглашения. Добиться согласия США и Украины — не самая сложная часть.

Заставить Россию согласиться на какие-либо компромиссы, учитывая, что последние несколько дней она давала понять, что категорически отвергнет любую переработанную сделку, на данном этапе кажется практически невозможным. И всё же Россия хочет, чтобы США продолжали попытки».

* Имеется в виду специальная военная операция (СВО)

Последние новости и все самое важное о мирных переговорах по Украине, - в теме «Свободной Прессы».