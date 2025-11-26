Политические позиции украинского лидера Владимира Зеленского на фоне обсуждения плана США по урегулированию конфликта серьезно истощены.

© Газета.Ru

Об этом пишет британский журнал The Spectator.

«Политический капитал Зеленского серьезно истощен», — говорится в публикации.

Автор статьи добавил, что ситуация на поле боя также складывается не в пользу президента Украины. По его мнению, эти факторы свидетельствуют о том, что Россия может добиться победы в конфликте несколькими путями, что является серьезным преимуществом. Особенно на фоне того, что Зеленский и европейские партнеры Киева отвергают мирные инициативы, пишет издание.

Al Mayadeen: Запад ищет замену Зеленскому

До этого президент России Владимир Путин на совещании Совета безопасности оценил новый мирный план США по Украине. Глава государства заявил, что Москва получила этот документ по имеющимся каналам взаимодействия с американской администрацией. По его мнению, он может быть положен в основу окончательного урегулирования конфликта.

При этом Путин отметил, что Вашингтон не обсуждает напрямую с Москвой мирный план по Украине, поскольку Киев против. Несмотря на это, Россия готова к мирному решению, подчеркнул лидер.