Трамп перечислил уступки со стороны России по мирному плану США

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам на борту Air Force One, что Москва, по его мнению, демонстрирует готовность к уступкам. Об этом сообщает CNN.

© Вечерняя Москва

Он упомянул прекращение боевых действий и возможный отказ от контроля над крупными территориями как ключевые элементы продвижения процесса. Трамп подчеркнул, что часть разногласий связана с территориальными вопросами, которые он назвал сложными.

Отвечая на вопрос о возможном дедлайне, Трамп отметил, что для него ориентиром является завершение конфликта. Он также сообщил, что его представитель Стив Уиткофф в ближайшую неделю отправится в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Американский лидер не исключил, что зять Джаред Кушнер может присоединиться к этой поездке, передает издание.

По данным Politico, для Трампа главным условием остается договоренность сторон. Источники из администрации пояснили, что президент готов принять любой вариант соглашения, если к нему смогут прийти Москва и Киев. Представитель Белого дома добавил, что Вашингтон не устанавливает жестких рамок и ожидает максимально быстрого компромисса между участниками конфликта.

Глава Белого дома ранее отметил, что Россия и Украина «очень близки» к подписанию соглашения об урегулировании вооруженного конфликта.

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, в свою очередь, отверг предложенный администрацией США план по урегулированию военного конфликта из 28 пунктов.