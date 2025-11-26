Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

В РФ разработали предложения в ответ на возможное изъятие активов Западом

Россия разработала ряд мер в ответ на возможное изъятие своих активов западными странами. Об этом сообщает ТАСС.

Министр юстиции Константин Чуйченко заявил, что такие предложения уже представлены руководству страны. Он подчеркнул, что попытки конфисковать российские средства являются грубым нарушением международных норм и требуют компенсации ущерба.

Европа пытается найти юридические механизмы для использования замороженных российских активов, среди которых более €200 млрд, блокированных на Euroclear.

Трамп заявил, что мирный план США по Украине сократили с 28 до 22 пунктов

Дональд Трамп сообщил, что предложенный США мирный план по Украине был сокращен с 28 до 22 пунктов. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что многие вопросы, изначально включённые в план, удалось решить положительным образом.

По его словам, первоначальные пункты были лишь концептуальной схемой, а не окончательным договором. Трамп подчеркнул, что сокращение количества пунктов сделало план более проработанным и эффективным для достижения мира.

Дрисколл заявил властям в Киеве о неминуемости поражения Украины

Министр армии США Дэниел Дрисколл предупредил власти Киева, что поражение Украины в конфликте с Россией является неизбежным. Об этом сообщает ТАСС.

Во время своего визита в Киев на прошлой неделе он описал боевую ситуацию как крайне тяжелую и предсказал, что украинские вооруженные силы потерпят неминуемый крах.

Он также подчеркнул, что ситуация будет только ухудшаться со временем, и потому Украине выгоднее начать переговоры уже сейчас, чтобы избежать еще большего кризиса.

Марочко: ВС РФ окружили часть подразделений ВСУ на богуславском направлении

Вооруженные силы РФ окружили часть украинских подразделений в районе населенных пунктов Богуславка и Новая Кругляковка в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС.

Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что в результате успешной наступательной операции наших войск украинские боевики оказались в ловушке. В ответ украинские силы организуют регулярные контратаки со стороны Новоплатоновки, однако сложная оперативно-тактическая ситуация практически исключает возможность деблокирования окруженных подразделений.

Российские войска контролируют ключевой 4-километровый участок дороги между Новоплатоновкой и Богуславкой, а с запада продвижение украинских сил усложнено Оскольским водохранилищем.

СМИ: Борис Джонсон сорвал мир между РФ и Украиной

Статья в журнале The British Army Review утверждает, что Борис Джонсон сыграл ключевую роль в том, что Россия и Украина не смогли заключить мирное соглашение весной 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

В статье профессора военной истории Александра Хилла говорится, что Джонсон широко считается человеком, затруднившим достижение компромисса между двумя странами в тот критический момент.

Он отмечает, что в российских кругах деятельность Лондона при Джонсоне вызывает недоумение. Там ее рассматривают как лицемерную из-за поддержки НАТО и операций в Югославии и Ливии. Также указывается, что такие действия противоречат долгосрочным интересам Великобритании, особенно в вопросах экономики и энергетики.