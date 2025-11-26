На Украине заявили о смене подхода Трампа к Зеленскому

Президент США Дональд Трамп больше не позволит Владимиру Зеленскому менять позицию по мирному соглашению. Об этом заявила депутат Верховной Рады Анна Скороход, передает РИА Новости.
По ее словам, американский лидер уже не даст украинскому политику нарушать договоренности и вносить существенные изменения в предложенный Вашингтоном мирный план.
Ранее Трамп заявил, что Украина должна пойти на сделку по урегулированию конфликта. По его словам, Россия готова прекратить боевые действия и отказаться от новых территориальных претензий к Киеву.