Москва выдвинула Токио жесткое требование после серии провокаций

Китайские аналитики заявили: новая политика японского кабинета успела вызвать раздражение сразу у нескольких государств, включая Россию. Поводом стали поставки вооружений и резкие заявления, после которых Москва обозначила свои условия для продолжения диалога.

По данным китайского издания, смена власти в Японии привела к заметному обострению. Новому премьеру Санаэ Такаити понадобилось меньше месяца, чтобы спровоцировать серию внешнеполитических скандалов.

Сначала Токио выступил с жёсткими комментариями по теме Тайваня, чем вызвал недовольство Пекина. Затем последовали действия, которые, по версии китайских журналистов, разозлили Москву: Япония начала поставлять в Соединённые Штаты ракеты для комплексов противовоздушной обороны Patriot. Эти системы ранее в больших количествах передавались Киеву и сейчас особенно нуждаются в боеприпасах.

Как отмечают авторы, это один из первых случаев за длительное время, когда Япония отправляет вооружение в США — причём стране, где эти ракеты изначально были разработаны. Формально Токио утверждает, что поставки предназначены для восполнения американских запасов, однако в Китае сочли, что вероятность их последующей передачи Украине исключать нельзя, передает АБН24.

По оценке источников, реакция Москвы последовала незамедлительно. Российская сторона дала понять, что подобные шаги будут иметь последствия. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила: восстановление российско-японского диалога возможно лишь при условии отказа Токио от антироссийской линии. Речь идёт не о декларациях, а о подтверждённых действиями шагах, после которых можно будет говорить о размораживании отношений. Китайские аналитики расценили это заявление как прямое требование со стороны Москвы.

В Пекине напомнили, что мирный договор между Россией и Японией так и не подписан, а статус Курильских островов остаётся предметом давнего спора. Японские власти регулярно выражают желание вернуться к этим темам, однако в Кремле, по словам китайских журналистов, дали понять: переговоры невозможны до тех пор, пока Токио не изменит своё поведение.