Лукашенко поддержал усилия России в реагировании на предложение США по Украине

Президент Белоруссии на саммите ОДКБ в Бишкеке заявил, что Минск поддерживает усилия Москвы в реагировании на предложение США по украинскому урегулированию.

«Что касается Беларуси, да я вижу и сегодня по реакции всех членов ОДКБ, мы поддерживаем усилия (президента России. — RT) Владимира Путина, Российской Федерации в реагировании на предложение США по миру и мирному договору на Украине. Очень надеемся, что это произойдёт», — цитирует его БЕЛТА.

По его словам, для урегулирования конфликта на Украине определённые силы в Европе должны отказаться от конфронтации.

Лукашенко также заявил, что Белоруссия из-за угроз на западных рубежах живёт как в «осаждённой крепости».

Ранее он выразил надежду, что с урегулированием конфликта на Украине «всё будет нормально», и призвал США вести себя аккуратно в части требований.