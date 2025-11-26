Трамп: число пунктов в мирном плане по Украине сократилось

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что число пунктов в американском мирном плане по урегулированию конфликта на Украине уменьшилось до 22. Аудиозапись брифинга с прессой опубликована на YouTube-канале Белого дома.

По словам главы Белого дома, рассматривался каждый из 28 пунктов плана, что в итоге привело к сокращению их до 22. Трамп подчеркнул, что первоначальное предложение США по Украине представляет собой не план, а концепцию. 26 ноября Трамп заявил, что многие пункты мирного соглашения по Украине уже согласованы. Накануне президент США сообщил, что в американском плане по мирному урегулированию на Украине осталось лишь несколько спорных пунктов, с которыми не согласны стороны конфликта.

В свою очередь, глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что первоначальная версия мирного плана США по урегулированию конфликта на Украине неприемлема.