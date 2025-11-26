Жительница Афганистана раскрыла правду о положении женщин в стране

Пользовательница Афганистане. 27-летняя девушка отметила, что после возвращения к власти движения «Талибан» страна изменилась, что сказалось на правах женщин.

«Правда ли все то, что говорят о положении женщин в Афганистане? В какой-то степени. Нас действительно как бы выдавливают из жизни общества, но это продиктовано желанием обеспечить нашу безопасность. Это можно назвать контролем, потому что талибы запрещают нам работать, выходить на улицу и заниматься какой-либо другой деятельностью», — поделилась своим мнением девушка.

Она добавила, что в прежние годы женщины также старались не покидать дома, поскольку опасались преступников, которым полевые командиры в годы войн предоставили максимальную свободу. Из-за них женщины боялись лишиться чести или даже жизни. Однако теперь, по словам автора, этого страха больше нет, поскольку все злоумышленники или сбежали из страны, или были наказаны.

«Талибы считают женщин источником соблазна для мужчин. Таким образом, полное устранение искушения равнозначно решению проблемы. Тяжело ли это переживают сами женщины? Да, но мы знаем, что это не навсегда», — заключила автор.

Ранее другой житель Афганистана рассказал посетителям Reddit об истинном положении женщин в стране. Он отметил, что ситуация в последние годы ухудшается, а права жительниц страны ущемляются все больше и больше.