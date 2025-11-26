Трамп заявил, что у него нет дедлайнов для урегулирования на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что для него нет крайнего срока по урегулированию российско-украинского конфликта, он ожидает скорого принятия сделки Киевом. Аудиозапись брифинга с прессой опубликована на YouTube-канале Белого дома. Трамп отметил, что для него крайний срок — "когда это закончится".

Президент США на вопрос о том, сохраняет ли он озвученный ранее крайний срок для принятия условий Киевом - 27 ноября, заявил: "они (Киев) сказали, что в ближайшем будущем". До этого Трамп сделал 27 ноября крайним сроком, до которого Украина должна согласиться с его новым планом по урегулированию конфликта.

Глава Белого дома добавил, что Киев в скором времени потеряет территории, которые все еще контролирует. В том числе "неизбежно лишится оставшихся частей Донбасса". По данным газеты The Washington Post, если президент Украины Владимир Зеленский не согласится, США могут прекратить поддержку.

Также Трамп отметил, что президент России Владимир Путин "не ищет новой войны". Однако, говоря о санкциях, американский лидер заявил, что США не планируют в ближайшее время отменять "очень мощные" рестрикции в отношении продажи российской нефти.