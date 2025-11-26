Италию убедили изменить решение по активам России

Бельгия убедила Италию в наличии серьёзных рисков при экспроприации активов России. Об этом по итогам своего визита в Рим сообщил министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен.

«Мой сигнал: Бельгия не будет изымать активы (России — RT) и передавать их Украине без европейских гарантий от судебных исков и требований возврата денег», — написал Франкен в соцсети X.

По его словам, Брюссель продолжит поддерживать Украину, но в вопросе изъятия средств не позволит себя переубедить.

«Слишком много скрытых рисков. Теперь это понимают и в Италии», — заключил министр.

26 ноября президент Франции Эммануэль Макрон в ходе выступления по итогам саммита «коалиции желающих» заявил, что страны ЕС в течение ближайших дней примут согласованное решение по замороженным российским активам.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что конфискация замороженных российских золотовалютных резервов не спасёт власти в Киеве, которые никогда не смогут расплатиться по кредитам.