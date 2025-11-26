ООН запустила процесс поиска нового генсека

Совет Безопасности и Генеральная Ассамблея ООН сформировали совместное письмо, объявив о поиске новых кандидатов на пост генерального секретаря всемирной организации. Документ распространила пресс-служба постпредства Сьерра-Леоне при ООН, исполняющей в ноябре функции председателя Совбеза.

В совместном письме рекомендуется рассмотреть "возможность выдвижения женщин в качестве потенциальных кандидатов", а также отмечается важность "регионального разнообразия". Процесс непосредственного выбора генсека намечен на конец июля следующего года.

В 2015 году Генеральная Ассамблея приняла резолюцию, в которой изложен новый транспарентный процесс выбора и назначения Генерального секретаря. Кандидат на пост генсека ООН выдвигается государствами-членами организации. Каждая страна направляет соответствующее письмо председателям Совбеза и Генассамблеи. Кандидаты должны представить свое видение развития организации, а также источники своих доходов.

Согласно статье 97 Устава ООН, Генеральный секретарь назначается Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности. Полномочия действующего генсека ООН Антониу Гутерриша истекают 31 декабря 2026 года.